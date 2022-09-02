Скончался один из величайших панчеров в истории бокса Эрни Шейверс

В Уоррене, штате Огайо скончался американский боксёр в тяжёлом весе Эрни Шейверс, считавшийся одним из лучших панчеров в истории бокса. Об этом сообщает издание New York Post.



31 августа Шейверсу исполнилось 78 лет. Причина смерти бывшего боксёра не уточняется.



Эрни Шейверс дебютировал в профессиональном боксе в 1969 году. В 1977 Эрни проиграл единогласным решением судей Мохаммеду Али в поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA и WBC. Второе поражение в титульном поединке Шейверс потерпел от Ларри Холмса в 1979 году — техническим нокаутом.



Всего за свою карьеру Эрни Шейверс провёл 89 поединков и одержал победы в 74 из них, 68 нокаутом. 14 раз американец проиграл и ещё в одном бою была зафиксирована ничья.