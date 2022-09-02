Бакли: Имавов — русский парень, многие во Франции говорят, чтобы я нокаутировал его

Американский боец смешанных единоборств в среднем весе Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым в рамках турнира UFC Paris.



Напомним, что Имавов представляет Францию. Поединок с Бакли состоится 3 сентября.



«Я не чувствую себя на вражеской территории, потому что меня любят в Париже. Не знаю, как долго Нассурдин живёт во Франции, но он точно не родился в этой стране. Имавов — русский парень, дагестанец. Иногда он даже выходил на бои с флагом России. Многие люди во Франции говорят, чтобы я нокаутировал его, так что это он будет на вражеской территории», — приводит слова Бакли MMA Junkie.



На счету Бакли 19 боёв в смешанных единоборствах и 15 побед, Имавов 11 рад одержал победу в 14 поединках.

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