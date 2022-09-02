Бакли: Имавов — русский парень, многие во Франции говорят, чтобы я нокаутировал его
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств в среднем весе Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым в рамках турнира UFC Paris.
Напомним, что Имавов представляет Францию. Поединок с Бакли состоится 3 сентября.
«Я не чувствую себя на вражеской территории, потому что меня любят в Париже. Не знаю, как долго Нассурдин живёт во Франции, но он точно не родился в этой стране. Имавов — русский парень, дагестанец. Иногда он даже выходил на бои с флагом России. Многие люди во Франции говорят, чтобы я нокаутировал его, так что это он будет на вражеской территории», — приводит слова Бакли MMA Junkie.
На счету Бакли 19 боёв в смешанных единоборствах и 15 побед, Имавов 11 рад одержал победу в 14 поединках.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
18:24
-
18:10
-
17:42
-
17:41
-
17:21
-
14:55
-
13:33
-
13:06
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:38
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
09:27
-
05:29
-
02:51
-
00:55
-
00:24
-
00:01
- 1 сентября 2022
-
23:24
-
22:14
-
21:47
-
21:13
-
20:36
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
Партнерский контент