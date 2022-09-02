Однорукий боец MMA напал на зрителей, услышав оскорбления в свой адрес

Однорукий боец смешанных единоборств Александр Карапетян стал участником инцидента на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL), который состоялся в Новосибирске.



Карапетян потерпел поражение на соревновании. После этого боец давал интервью в октагоне, но прервался, услышав оскорбительные выкрики из зрительного зала. После этого Карапетян выбросил микрофон и перепрыгнул через клетку. Между ним и одним из болельщиков завязалась потасовка, но охрана её прервала.

Однорукий боец MMA Александр Карапетян напал на зрителей, услышав оскорбления

Стоит отметить, что Александр Карапетян лишился левого предплечья в 18-летнем возрасте из-за болезни. В любительской лиге смешанных единоборств он дебютировал в 2017 году.