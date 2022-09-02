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Веттори не стал пожимать руку Уиттакеру

Веттори не стал пожимать руку Уиттакеру
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Состоялась дуэль взглядов перед поединком между экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером с итальянским бойцом Марвином Веттори.

Веттори отказался пожимать сопернику руку после дуэли взглядов.

Марвин Веттори не стал пожимать руку Роберту Уиттакеру на дуэли взглядов

Изначально планировалось, что поединок Уиттакера с Веттори пройдёт в рамках турнира UFC 275, но был отменён из-за травмы Роберта. Позже в промоушене объявили, что бой состоится в рамках UFC Paris 203 и станет соглавным событием мероприятия.

В последнем своём бою Роберт Уиттакер дрался на UFC 271 и проиграл единогласным решением судей чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье.

Веттори, в свою очередь, последний свой поединок провёл с Пауло Костой на турнире UFC Vegas 41, который завершился победой итальянского спортсмена единогласным решением судей.

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