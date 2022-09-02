Роман Копылов провёл дуэль взглядов с Алессио Ди Кирико. Видео
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Российский боец UFC Роман Копылов провёл дуэль взглядов с итальянцем Алессио Ди Кирико. Видео со стердауна было опубликовано в официальном телеграм-канале UFC Russia.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале UFC Russia.
Напомним, бой Копылова и Ди Кирико пройдёт на турнире UFC в Париже 3 сентября.
В главном бою UFC Fight Night в Париже поединок проведут бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), француз Сириль Ган и представитель Австралии Тай Туйваса. В соглавном поединке сразятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори. В предварительном карде выступит немецкий боец российского происхождения Абусупьян Магомедов. Противостоять ему будет американец Дастин Штольцфус.
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