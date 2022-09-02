Магомед Исмаилов продемонстрировал ударную технику на тренировке

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов показал свою тренировку.



На видео Исмаилов отрабатывает ударную технику.

Тренировка Магомеда Исмаилова

Ранее Исмаилов вызвал на боксёрский поединок соотечественника Ивана Штыркова. Иван ответил согласием.



Свой последний поединок Иван Штырков провёл в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге, где одержал победу над Насрудином Насрудиновым.



Однако до этого у Магомеда Исмаилова запланирован бой с другим российским бойцом Александром Шлеменко, который должен состояться в декабре на турнире RCC.



В своём последнем поединке Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой проходил по правилам бокса. Шлеменко в последнем поединке проиграл сербу Александру Иличу нокаутом уже в первом раунде.