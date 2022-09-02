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Глава RCC оценил правомерность досрочной остановки судьёй поединка Шлеменко — Илич

Глава RCC оценил правомерность досрочной остановки судьёй поединка Шлеменко — Илич
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Исполнительный директор RCC Николай Клименко оценил действия судьи в поединке Александра Шлеменко с сербом Александром Иличем на турнире RCC 12, состоявшемся в августе в Екатеринбурге.

«На самом деле, это очень спорный вопрос, потому что рефери находится в клетке. Он видит это не где-то издалека, а в моменте. Он почувствовал, что Александр не подаёт знаки активности, не защищается. И он принял такое решение. Моё личное мнение со стороны — остановка была сделана правильно. Александр пропустил удар, развернулся спиной, был в неудобной позиции, не делал никаких действий по своей защите. Но сейчас тяжело загадывать, что было бы по-другому, если бы рефери не остановил поединок», — ответил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Полная версия интервью выйдет завтра в 7:30 мск

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