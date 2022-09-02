Глава RCC рассказал, состоится ли бой Магомеда Исмаилова и обидчика Шлеменко

Исполнительный директор RCC Николай Клименко оценил перспективы поединка российского бойца Магомеда Исмаилова с Александром Иличем, который ранее нокаутировал Александра Шлеменко на первой минуте поединка на турнире RCC 12.
«Пока мы сделали паузу [с Иличем]. В принципе есть много вариантов. Это и реванш с Александром Шлеменко, это бой с Магомедом Исмаиловым. Но поединок с Магомедом мне не так интересно смотреть, потому что Исмаилов имеет большое преимущество в моём понимании. Особенно после поединка с Вемолой. То есть если бой пройдёт в борьбе, то он может быстро закончиться. Здесь я не вижу конкурентности в этом поединке», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Полная версия интервью выйдет завтра в 7:30 мск
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