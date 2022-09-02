Глава лиги RCC рассказал, сколько человек посмотрело бой Шлеменко — Илич

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко назвал число зрителей, которые наблюдали за поединком между россиянином Александром Шлеменко и сербским бойцом смешанных единоборств Александром Иличем.



Напомним, поединок транслировался в прямом эфире на РЕН ТВ.



«В районе 4 миллионов, если не ошибаюсь», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Александр Шлеменко проиграл Иличу нокаутом уже в первом раунде поединка, состоявшегося 26 августа в рамках турнира RCC в Екатеринбурге.



Для Шлеменко поражение стало 14-м в профессиональной карьере. Также на счету российского бойца 61 победа и ещё один поединок был признан несостоявшимся.



Илич провёл 19 поединков в MMA, победа над Шлеменко стала 14-й в карьере.



Полная версия интервью выйдет завтра в 7:30 мск

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