Глава лиги RCC рассказал, сколько человек посмотрело бой Шлеменко — Илич

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко назвал число зрителей, которые наблюдали за поединком между россиянином Александром Шлеменко и сербским бойцом смешанных единоборств Александром Иличем.
Напомним, поединок транслировался в прямом эфире на РЕН ТВ.
«В районе 4 миллионов, если не ошибаюсь», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Александр Шлеменко проиграл Иличу нокаутом уже в первом раунде поединка, состоявшегося 26 августа в рамках турнира RCC в Екатеринбурге.
Для Шлеменко поражение стало 14-м в профессиональной карьере. Также на счету российского бойца 61 победа и ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Илич провёл 19 поединков в MMA, победа над Шлеменко стала 14-й в карьере.
Полная версия интервью выйдет завтра в 7:30 мск
- 2 сентября 2022
-
23:00
-
22:56
-
22:44
-
22:00
-
21:00
-
20:39
-
19:58
-
19:03
-
19:02
-
18:24
-
18:10
-
17:42
-
17:41
-
17:21
-
14:55
-
13:33
-
13:06
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:38
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
09:27
-
05:29
-
02:51
-
00:55
-
00:24
-
00:01
- 1 сентября 2022
-
23:24