О'Мэлли назвал бой Макгрегора, после просмотра которого он решил заняться ММА

Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Шон О'Мэлли рассказал, благодаря какому бою решил начать карьеру в MMA.



«Конор Макгрегор, наверно, единственный человек, о котором я могу сказать, что равнялся на него. Это было что-то вроде «я хочу быть таким же значимым, хочу изменить спорт, как это сделал Конор».



Бой Конора с Холлоуэем вдохновил меня пойти в смешанные единоборства. Я помню стиль Макгрегора. Мне это казалось чем-то совершенно необычным. Он выглядел как чёртов каратист, странно двигался. Забавно, что это всплывает у меня в памяти», — приводит слова О'Мэлли MMA News.



Шон О'Мэлли выступит на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Американец подерётся с российским экс-чемпионом UFC Петром Яном.

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