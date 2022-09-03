«Илич сам нас нашёл». Глава RCC — о сербском бойце, нокаутировавшем Шлеменко

Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал, как договорился о сотрудничестве с сербским бойцом Александром Иличем.



«Илич сам нас нашёл достаточно давно. Я про него помнил и писал, ещё когда мы не искали оппонента для Шлеменко. Он писал нам в соцсетях. И ещё раньше он нам писал на официальную почту лиги. И у меня в голове это как-то откладывалось. Я рассматривал его в качестве соперника Михаилу Рагозину. Потом были паузы.



Я его знал достаточно давно. Я помню, как тогда заметил его и то, что он такой яркий ударник, Джокер привлёк моё внимание. И когда Магомед слетел за пять недель до поединка, достаточно тяжело было найти соперника», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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