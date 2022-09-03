Глава RCC прояснил ситуацию с реваншем Шлеменко — Илич

Глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал возможность реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.



«Знаете, Александр готов подраться с Иличем и через месяц. Сейчас как раз будет бой в Омске на день города. И они предлагали Иличу, но он отказался. Я понимаю его, он сейчас на хайпе, торопиться некуда. Он может выдержать какую-то паузу и выиграть экономически для себя. После боя в Омске остаётся не так много времени.



Считаю, что нужно готовиться к схватке с Магомедом. Нам нет смысла делать реванш. Он становится более опасным для Александра и для нашей организации. Зачем нам рисковать боем Александра во второй раз? Поединок с Магомедом в любом случае актуален, мы столько времени его качали. И вернуться к реваншу мы всегда успеем», — ответил Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Новость по теме Глава RCC рассказал, состоится ли бой Магомеда Исмаилова и обидчика Шлеменко