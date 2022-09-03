Николай Клименко рассказал о сложностях работы с Магомедом Исмаиловым
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о том, почему сложно работать с российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.
«Это касается больше реалити: не всегда мог вовремя прийти на съёмки, не всегда мог выполнить некоторые организаторские функции. Это рабочие моменты. Например, он должен был провести тренировку, а он проспал её», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Магомед Исмаилов проведёт поединок с Александром Шлеменко в рамках лиги RCC. Бой запланирован на декабрь и состоится в Екатеринбурге.
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийским бойцом Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса и одержал победу единогласным решением судей.
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