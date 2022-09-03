Бивол: мне не предлагают бой с Бетербиевым

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе, российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о возможном объединительном поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.



«Знаете, я каждый раз задумываюсь о поединке за титул, и я хочу этого, но бой с Бетербиевым мне не предлагали. Можно много говорить о поединке за звание абсолютного чемпиона мира, но все мы прекрасно знаем, как это работает. Кто-то просто должен устроить бой.



Для меня поединок с Бетербиевым, безусловно, важнее реванша с Альваресом. Не потому что это бой именно с Бетербиевым, а из-за возможности подраться с парнем, у которого три титула. Неважно, будут меня считать фаворитом или андердогом, это не имеет значения», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу The DAZN Boxing Show.