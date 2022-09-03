Глава RCC рассказал, при каком условии Александр Емельяненко получит контракт с лигой

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко сообщил, при каком условии известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может получить контракт.
«Мы сказали ему, что если он проведёт достойный бой с Дациком, то мы готовы увидеть его в нашей лиге», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
На данный момент Александр Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Он состоится 24 сентября в Москве. Свой последний бой Емельяненко провёл с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок состоялся на голых кулаках и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.
Ранее Александр также не исключил, что может принять участие в бою в лиге Eagle FC.
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