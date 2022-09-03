Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик: знакомые пограничники убедили принять реванш с Джошуа, я не хотел ехать

Александр Усик: знакомые пограничники убедили принять реванш с Джошуа, я не хотел ехать
Комментарии

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик рассказал, кто убедил его провести матч-реванш с Энтони Джошуа.

«Кто убедил? Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины… Я вообще не хотел ехать. Я поехал во Львов в госпиталь, пообщался с ними. Они сказали: «Александр, подумай над тем, чтобы принять матч-реванш. Так ты больше поможешь стране в целом.

Мы пообщались с ребятами, с командой и действительно решили, что так и на весь свет заявим о происходящем в Украине, и поможем стране больше», — приводит слова Усика «Суспiльне Спорт».

Напомним, второй бой Усика и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал украинец (113-115, 115-113, 116-112).

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки

Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика Трусливый Лев от мира бокса. Красавчик Джошуа сломался после поражения от Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022