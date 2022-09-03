Александр Усик: знакомые пограничники убедили принять реванш с Джошуа, я не хотел ехать

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик рассказал, кто убедил его провести матч-реванш с Энтони Джошуа.
«Кто убедил? Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины… Я вообще не хотел ехать. Я поехал во Львов в госпиталь, пообщался с ними. Они сказали: «Александр, подумай над тем, чтобы принять матч-реванш. Так ты больше поможешь стране в целом.
Мы пообщались с ребятами, с командой и действительно решили, что так и на весь свет заявим о происходящем в Украине, и поможем стране больше», — приводит слова Усика «Суспiльне Спорт».
Напомним, второй бой Усика и Джошуа продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал украинец (113-115, 115-113, 116-112).
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки
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