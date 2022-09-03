«Я быстрый. Я очень быстрый». Александр Емельяненко повторил шутку Исмаилова

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко опубликовал очередное юмористическое видео в социальных сетях.
Емельяненко повторил шутку бывшего соперника, соотечественника Магомеда Исмаилова. Боец иронично высказался о собственной скорости, отметив, что успевает лечь в постель до того, как погаснет свет.
«Я быстрый. Я очень быстрый. В спальне перед сном я бью по выключателю и успеваю лечь в постель, пока не погаснет свет. Всем спокойной ночи», – сказал спортсмен.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко
В настоящий момент Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Он состоится 24 сентября в Москве. Ранее боец сообщил, что планирует провести ещё несколько боёв до конца года.
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