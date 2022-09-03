В команде Деонтея Уайлдера высказались о возможном бое с Энтони Джошуа
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Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), заявил, что его команда открыта для переговоров со звёздным британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
«Всё будет зависеть от настроя, от того, что, по мнению Джошуа, ему нужно. Возможно, ему понадобится перерыв или проходной поединок. А может, он считает, что по-настоящему сможет реабилитироваться в бою с Деонтеем. Мы открыты для этого», – приводит слова функционера издание The Sun.
Напомним, Уайлдер, не выступавший после поражения в третьем бою с британцем Тайсоном Фьюри, вернётся на ринг 16 октября в Нью-Йорке и встретится с финским ветераном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO). Джошуа в августе повторно уступил украинцу Александру Усику.
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