Жорж Сен-Пьер объяснил, почему Эдвардс заслуженно победил Усмана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о прошедшем титульном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом.

«Я считаю, что Эдвардс забрал первый раунд, продемонстрировав невероятные навыки и уложив Усмана на спину. Он показал удивительные навыки. Да, он проигрывал, поскольку отдал второй, третий и четвёртый раунды. И проигрывал пятый. Но что делает Леона Эдвардса крутым, так это его IQ.

Он также хорош в нейтрализации сильных сторон противника. Он отлично делает это и уводит бой туда, где ему комфортно, а соперник выходит из зоны комфорта. Думаю, именно поэтому Эдвардс так хорош», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.