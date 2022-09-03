Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жорж Сен-Пьер объяснил, почему Эдвардс заслуженно победил Усмана

Жорж Сен-Пьер объяснил, почему Эдвардс заслуженно победил Усмана
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о прошедшем титульном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом.

«Я считаю, что Эдвардс забрал первый раунд, продемонстрировав невероятные навыки и уложив Усмана на спину. Он показал удивительные навыки. Да, он проигрывал, поскольку отдал второй, третий и четвёртый раунды. И проигрывал пятый. Но что делает Леона Эдвардса крутым, так это его IQ.

Он также хорош в нейтрализации сильных сторон противника. Он отлично делает это и уводит бой туда, где ему комфортно, а соперник выходит из зоны комфорта. Думаю, именно поэтому Эдвардс так хорош», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Новость по теме
Махачев: Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов
Эдвардс заслуженно взял пояс. Ему воздалось за постоянный игнор от UFC и тяжёлое детство Эдвардс заслуженно взял пояс. Ему воздалось за постоянный игнор от UFC и тяжёлое детство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022