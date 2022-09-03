Жорж Сен-Пьер объяснил, почему Эдвардс заслуженно победил Усмана
Поделиться
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о прошедшем титульном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом.
«Я считаю, что Эдвардс забрал первый раунд, продемонстрировав невероятные навыки и уложив Усмана на спину. Он показал удивительные навыки. Да, он проигрывал, поскольку отдал второй, третий и четвёртый раунды. И проигрывал пятый. Но что делает Леона Эдвардса крутым, так это его IQ.
Он также хорош в нейтрализации сильных сторон противника. Он отлично делает это и уводит бой туда, где ему комфортно, а соперник выходит из зоны комфорта. Думаю, именно поэтому Эдвардс так хорош», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
11:01
-
10:44
-
09:55
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
08:02
-
08:00
-
00:16
- 2 сентября 2022
-
23:00
-
22:56
-
22:44
-
22:00
-
21:00
-
20:39
-
19:58
-
19:03
-
19:02
-
18:24
-
18:10
-
17:42
-
17:41
-
17:21
-
14:55
-
13:33
-
13:06
-
12:58
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:38
Партнерский контент