Усик — о бое с Канело: мексиканцам точно будет интересно

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе и член рейтинга pound-for-pound украинец Александр Усик высказался о потенциальном поединке с обладателем титулов в четырёх весовых категориях звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Сауль говорил об этом. Но это по-прежнему фрик-бой. Он боксирует в 76 кг. В каком весе он хочет подраться? В первом тяжёлом? Окей, я уложусь в 90,7 кг. Его же максимум придётся на 86–87 кг.

Говорю вам, этот поединок интересен только тем, кто может заработать на нём хорошие деньги. Что касается бокса? Не знаю. Фанатам было бы интересно. Мексиканцам – точно, из-за того, что бросает вызовы и всё такое. Класс. Можно подзаработать деньжат», – приводит слова Усика издание «Суспiльне Спорт».