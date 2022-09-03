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Марвин Веттори дал категоричный прогноз на бой с Робертом Уиттакером

Марвин Веттори дал категоричный прогноз на бой с Робертом Уиттакером
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Экс-претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори поделился прогнозом на свой поединок с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Бой состоится уже на этих выходных в Париже (Франция).

«У него не получится бороться со мной. Я буду рад, если он попытается, но он не сможет. Я же могу делать в этом бою что угодно. Как я и говорил, я – плохой вариант для него.

Он хорош, без сомнений. Но он является тем же бойцом, что и год назад, в то время как я продолжаю улучшаться. Сейчас я нахожусь на подъёме и я голоден. И не думаю, что то же касается и его. Вот в чём разница. Я собираюсь финишировать его, будь это приём или нокаут. Если же нет, то буду доминировать», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.

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