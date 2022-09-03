«Если попадёт, будут проблемы». Гвоздик рассказал о силе удара Канело
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Украинский экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик, выступивший в качестве спарринг-партнёра звёздного мексиканца Сауля Альвареса перед поединком с россиянином Дмитрием Биволом, рассказал о его ударе.
«Не скажу, что он страдает от недостатка мощи в полутяжёлом весе. Но и не могу назвать его убийственным нокаутёром, хотя у него очень взрывной и хлёсткий удар. Пожалуй, не столько тяжёлый, сколько взрывной.
Если он попадёт, то будут проблемы и у полутяжеловесов. Он показал это с тем же Ковалёвым. Я думаю, что недостатка у него ударной мощи в этом весе нет. Когда стоишь с ним в паре, нет ощущения, что ты с лёгким парнем», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.
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