Александр Гвоздик дал прогноз на бой Альварес — Головкин 3

Украинский экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик высказался о третьем поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Интереснейший бой, два отличных соперника, отличных боксёра, которые мне нравятся, несмотря на их конфликт. Гене уже 40 лет, и, несмотря на яркое выступление в бою с Муратой, он лучше не становится.

Мне кажется, что вряд ли Альвареса сломает поражение от Бивола. Плюс не было там нокаута. Возможно, для Канело это был холодный душ. Поэтому интересный бой. Буду болеть за сильнейшего, но склоняюсь к победе Канело по очкам», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.