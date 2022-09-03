Генри Сехудо объяснил завершение карьеры, раскритиковав UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо признался, что причиной его ухода из организации стали маленькие гонорары, которые, по его словам, должны были стать больше после завоевания второго титула.

«Мой уход был искренним. Мои гонорары не росли, я устраивал шоу задаром, понимаете? Я просто понимал, что не ощущаю взаимного уважения. И под уважением я подразумеваю финансы. Да ладно вам, ребята, поднимите меня немного, поднимите.

Особенно обидно, когда тебе дают слово, что с завоеванием второго пояса ты начнёшь зарабатывать большие деньги. И вот где я ощущал себя проигравшим», – сказал Сехудо в рамках выпуска на YouTube-канале Чейла Соннена.

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