Камару Усман назвал момент в бою с Эдвардсом, разочаровавший его больше нокаута

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман назвал самый разочаровывающий момент в поединке с британцем Леоном Эдвардсом, который состоялся в августе на турнире UFC 278.

Напомним, Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал новым обладателем титула.

«Он схватил меня за ноги. Это была моя ошибка, я не очень хорошо нанёс ударом коленом. Я подумал, что смогу продавить его, что я и сделал, но у него была отличная позиция. Уважение ему.

Меня перевели. И это то, из-за чего я расстроился больше всего. Я подумал: «Чёрт! Меня уронили». Итак, мы падаем, он забирает спину, а я отдыхаю и жду окончания раунда. После чего звенит гонг, и я встаю», – сказал Усман на подкасте Джо Рогана.