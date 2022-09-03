Александр Усик объяснил, почему не хочет выступать в супертяжёлом весе

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик признался, что, несмотря на успех в «королевском» дивизионе, он по-прежнему не считает его родным.
«Я вообще думал в первый тяжёлый вес спуститься и ещё немного пособирать пояса. Ну очень тяжело там, в тяжах! Нужно много есть. Не трудно боксировать со здоровяками — трудно постоянно есть, чтобы удерживать вес.
Когда я боксировал в 91 кг, то не проделывал такие объёмы работы. Сейчас я намного больше делаю. Когда я спрашиваю у команды, зачем мне плыть 10 километров, мне говорят: «Ты ведь в супертяжёлом весе боксируешь, сила нужна». А я отвечаю: «Не хочу больше в тяжах боксировать! Не хочу больше десятку плавать. И ехать сотку на велосипеде». Но это шутки были», – сказал боец на пресс-конференции.
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