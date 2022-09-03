«Удачи тебе, брат». Хабиб обратился к Абусупьяну Магомедову перед боем в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи бойцу смешанных единоборств Абусупьяну Магомедову, который сегодня, 3 сентября, проведёт поединок на турнире UFC в Париже (Франция). Его соперником будет американец Дастин Штольцфус.
«Удачи тебе, брат», — написал Хабиб в социальных сетях в ответ на пост Абусупьяна, который весной этого года проводил с ним подготовку к предстоящему поединку.
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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