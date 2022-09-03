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Модель Тай Эмери показала грудь после дебютной победы в лиге кулачных боёв. Фото

Модель Тай Эмери показала грудь после дебютной победы в лиге кулачных боёв. Фото
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Модель из Австралии Тай Эмери запрыгнула на канаты и обнажила грудь, отпраздновав таким образом победу в дебютном поединке в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. 35-летняя спортсменка выиграла нокаутом в противостоянии с представительницей Таиланда Рунгарун Хунчай.

Бой завершился в первом раунде за 24 секунды до его окончания. После серии попаданий от Эмери Хунчай легла на канвас. Рефери приостановил поединок, спросил у таиландки, может ли она продолжать бой, после чего досрочно завершил встречу.

Отметим, Тай Эмери подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC в 2021 году. До этого она провела два любительских боя в ММА и три поединка по тайскому боксу в Таиланде, где в последнее время жила и тренировалась.

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