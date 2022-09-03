Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри не против провести бой с Энтони Джошуа. Британец сообщил об этом во время пресс-конференции на WrestleFest в Кардиффе (Уэльс), отвечая на вопрос зрителя о потенциальном поединке.
«Итак, после победы над Усиком вы собираетесь преследовать большого бездельника Энтони Джошуа?» — приводит слова зрителя Daily Star.
«100%, этот бой должен состояться, и если Джошуа всё ещё рядом, то он тоже может его получить, не проблема. Им всем может достаться от Цыганского короля, не сомневайся», — ответил Фьюри.
Напомним, после победы Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа объявивший о завершении карьеры Фьюри заявил, что ему также интересен бой с украинским боксёром.
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