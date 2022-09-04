Ган: Тай попал по мне так тяжело, выключил свет, но я понимал, что должен быть воином
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Француз Сириль Ган прокомментировал победу над представителем Австралии Таем Туивасой в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night, который прошёл в Париже. Француз нокаутировал своего соперника в третьем раунде.
«Тай попал по мне так тяжело, выключил мне свет, но я понимал, что должен быть воином и должен подниматься. И я поднялся, вернулся сильнее и забрал победу. Пожалуйста, дайте аплодисментов Таю Туивасе, он невероятный боец! Дана, я хочу идти за титулом, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» — сказал Ган после боя.
Для Гана эта победа стала 11-й в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Туиваса, в свою очередь, потерпел пятое поражение в MMA. Также на его счету 14 побед.
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