Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC в Париже

В ночь на 4 сентября в Париже завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого француз Сириль Ган одержал победу над Таем Туивасой нокаутом в третьем раунде.
Вскоре после окончания спортивного мероприятия в UFC назвали имена бойцов, которым достались денежные бонусы. Лучшим поединком вечера стал главный с участием Гана и Туивасы. А бонусы за лучшие выступления вечера достались Абусупьяну Магомедову, который в дебютном бою в UFC нокаутировал Дастина Штольцфуса на первых же секундах, и французу Бенуа Сэн-Дени, который во втором раунде нокаутировал бразильца Габриэля Миранду. Все они получили по $ 50 тыс.
Напомним, в Париже российский боец UFC Роман Копылов одержал победу в поединке с итальянцем Алессио Ди Кирико. А боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов, представляющий Францию, одержал победу над американцем Хоакином Бакли.
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