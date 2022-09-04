«Зверь». Хабиб отреагировал на победу Магомедова в дебютном бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу немецкого бойца смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова. В своём дебютном бою Магомедов победил представителя США Дастина Штольцфуса.
«Зверь, лучший», — написал Хабиб в своей социальной сети.
Бой завершился на 19-й секунде первого раунда. Магомедов активно начал бой, сразу выбросил фронт-кик, после чего уже кулаком попал в подбородок Штольцфуса, который в следующее мгновение оказался на канвасе.
Отметим, для Магомедова этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 25 побед в смешанных единоборствах, потерпел четыре поражения и ещё один бой завершился вничью.
Для Штольцфуса это поражение стало пятым в карьере.
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