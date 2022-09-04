«Зверь». Хабиб отреагировал на победу Магомедова в дебютном бою в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу немецкого бойца смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова. В своём дебютном бою Магомедов победил представителя США Дастина Штольцфуса.

«Зверь, лучший», — написал Хабиб в своей социальной сети.

Бой завершился на 19-й секунде первого раунда. Магомедов активно начал бой, сразу выбросил фронт-кик, после чего уже кулаком попал в подбородок Штольцфуса, который в следующее мгновение оказался на канвасе.

Отметим, для Магомедова этот бой стал дебютным в UFC. Ранее он одержал 25 побед в смешанных единоборствах, потерпел четыре поражения и ещё один бой завершился вничью.

Для Штольцфуса это поражение стало пятым в карьере.