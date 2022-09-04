Чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну отреагировал на победу Сириля Гана

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night в Париже, где француз Сириль Ган нокаутом в третьем раунде одержал победу над Таем Туивасой.



«Отличная работа, ребята! Спасибо Таю за то, что он воин, и поздравления Сирилю!!!» – написал Нганну на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Нганну проводил поединок с французом Сирилем Ганом на турнире по смешанным единоборствам UFC 270 в январе этого года. Бой завершился победой Фрэнсиса, защитившего таким образом чемпионский титул.

На счету 32-летнего Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.