«Когда увидел сообщение от Фьюри». Усик затроллил Тайсона забавным фото

Украинский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик опубликовал пост в соцсетях, где отметил хештегом британца Тайсона Фьюри.
«Когда увидел сообщение от Тайсона Фьюри», – таким текстом Усик сопроводил собственную фотографию с одной из пресс-конференций, где он смеётся.
Напомним, Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует объявить о своём следующем бое. В одном из свежих интервью он подчеркнул, что Усик вызвал его после победы над Энтони Джошуа, на что Gypsy King предложил устроить бой в этом году, и после этого Александр «заявил, что больше не хочет драться». Фьюри сказал, что не собирается никого ждать, а планирует уже на следующей неделе объявить о своём ближайшем поединке. На деле же Усик заявил, что будет готов провести бой с Фьюри в 2023 году.
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