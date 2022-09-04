Сириль Ган в бою с Таем Туивасой дрался со сломанной правой рукой

В Париже в ночь с 3 на 4 сентября мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном поединке турнира встретились экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туиваса. Бой завершился победой Гана в третьем раунде нокаутом.
После окончания поединка французский боец дал свои комментарии. «Я чувствую себя хорошо, несмотря на небольшую травму. Это часть моей работы. Я счастлив своим победам над сценарием, который рисовали до боя и толпой. Что касается повреждения, то это моя кисть правой руки. Я её сломал во время боя. Правда, я не понял, в какой момент это произошло. Эта рука была важна для меня в бою. Я продолжал бить ею джебы», — рассказал Ган на пресс-конференции.
На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.
Хабиб показал, как накачать плечи
- 4 сентября 2022
-
08:31
-
08:06
-
07:18
-
02:54
-
02:35
-
02:30
-
02:17
-
02:08
-
01:35
-
01:18
-
00:43
-
00:36
-
00:15
- 3 сентября 2022
-
23:46
-
23:37
-
22:34
-
22:11
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
21:14
-
20:07
-
18:48
-
18:38
-
18:19
-
17:05
-
16:18
-
16:00
-
15:10
-
14:08
-
14:01
-
13:06
-
13:02
-
12:40
-
11:52