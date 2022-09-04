Сириль Ган в бою с Таем Туивасой дрался со сломанной правой рукой

В Париже в ночь с 3 на 4 сентября мск прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном поединке турнира встретились экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган и третий номер дивизиона Тай Туиваса. Бой завершился победой Гана в третьем раунде нокаутом.

После окончания поединка французский боец дал свои комментарии. «Я чувствую себя хорошо, несмотря на небольшую травму. Это часть моей работы. Я счастлив своим победам над сценарием, который рисовали до боя и толпой. Что касается повреждения, то это моя кисть правой руки. Я её сломал во время боя. Правда, я не понял, в какой момент это произошло. Эта рука была важна для меня в бою. Я продолжал бить ею джебы», — рассказал Ган на пресс-конференции.

На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.

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