Сириль Ган заявил, что у него будет реванш с Фрэнсисом Нганну

Экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган рассказал о том, что у него будет реванш с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Во время турнира в Париже мы несколько раз пересекались с Фрэнсисом Нганну, поприветствовали друг друга. У нас не было времени на разговоры. Мы с ним не дружим, но взаимное уважение есть. Он пожелал мне удачи до взвешивания и перед боем. Всё — на уважении. Я знаю, что у нас будет с ним реванш, и я счастлив вернуться в чемпионскую гонку. Надеюсь, что сегодняшняя победа вернёт меня в неё», — рассказал Ган на пресс-конференции после боя с боя с Таем Туивасой.
Напомним, 23 января Нганну победил Гана единогласным решением судей и защитил чемпионский титул UFC в тяжёлом весе.
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