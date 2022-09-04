Сириль Ган заявил, что у него будет реванш с Фрэнсисом Нганну

Экс-претендент на титул промоушена в тяжёлом весе, француз Сириль Ган рассказал о том, что у него будет реванш с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Во время турнира в Париже мы несколько раз пересекались с Фрэнсисом Нганну, поприветствовали друг друга. У нас не было времени на разговоры. Мы с ним не дружим, но взаимное уважение есть. Он пожелал мне удачи до взвешивания и перед боем. Всё — на уважении. Я знаю, что у нас будет с ним реванш, и я счастлив вернуться в чемпионскую гонку. Надеюсь, что сегодняшняя победа вернёт меня в неё», — рассказал Ган на пресс-конференции после боя с боя с Таем Туивасой.

Напомним, 23 января Нганну победил Гана единогласным решением судей и защитил чемпионский титул UFC в тяжёлом весе.

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