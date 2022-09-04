«Чемпионы внутри и за пределами октагона». Хабиб — о Сен-Пьере и Усмане

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал появление Камару Усмана и Жоржа Сен-Пьера в качестве гостей на турнире UFC Paris, который завершился в ночь на 4 сентября.



«Чемпионы внутри и за пределами октагона», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети, отметив обоих бойцов.



Камару Усман в августе потерял чемпионский пояс в полусреднем весе, проиграв нокаутом в титульном поединке Леону Эдвардсу. До этого Усман выигрывал на протяжении 15 поединков подряд. Поражение от Эдвардса стало лишь вторым в карьере Камару.



Жорж Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. 21 февраля 2019 года боец объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он потерпел два поражения.

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