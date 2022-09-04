Сен-Пьер включил Хабиба Нурмагомедова в топ-7 бойцов в истории MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал свою семёрку лучших бойцов в истории смешанных единоборств.



«Ройс Грейси, так как он на старте карьеру делал такие вещи, которые никто не повторял. Аманда Нуньес — лучшая женщина-боец из всех, которые когда-либо были. Хабиб Нурмагомедов со своей невероятной карьерой, он ушёл непобеждённым. Включу также Конора Макгрегора, потому что это человек, который вывел этот вид спорта на совершенно новый уровень. Ещё назову Джона Джонса, Андерсона Силву и Деметриуса Джонсона», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.



Хабиб Нурмагомедов провёл 29 поединков в смешанных единоборствах и одержал победы во всех них. В октябре 2020 года боец объявил о завершении профессиональной карьеры.