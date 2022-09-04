«Невероятный вечер в Париже». Дана Уайт прокомментировал бой Гана и Туивасы

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал главный бой турнира в Париже, в котором француз Сириль Ган нокаутировал третьего номера дивизиона, австралийца Тая Туивасу в третьем раунде поединка.

«Невероятный вечер в Париже. Поздравляю Сириля с победой, а Таю — большое уважение за этот бой», — написал Дана Уайт в своих социальных сетях.

Стоит отметить, после боя Сириль Ган признался, что в какой-то момент он травмировал правую руку, сломав кисть, но, несмотря на повреждение, продолжил поединок и добился победы.

На счету 32-летнего Гана 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение. Туиваса, в свою очередь, провёл 19 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.