Глава Top Dog Регбист: Сульянов не дал бы мне конкурентный бой

Президент лиги кулачных боёв Top Dog Данил Алеев по прозвищу Регбист ответил, можно ли говорить, что его бой с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым не состоится.

«Это надо спрашивать у Толи Сульянова. Я с ним готов подраться, он сказал, что хочет сейчас эту идею отодвинуть, не готов к этому. Это зависит от него – если он хочет, то пожалуйста. Но у него, как он сказал сам, больше такого желания нет. Дал бы мне Сульянов конкурентный бой? Я считаю, не дал бы. Это можно увидеть, если он хочет», – сказал Регбист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее неоднократно появлялась информация, что некоторые площадки готовы организовать поединок между Регбистом и Сульяновым, но бойцы до сих пор не достигли договорённости.

Полное интервью с Регбистом читайте в ближайшее время на «Чемпионате».