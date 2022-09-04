Глава Top Dog Регбист оценил шансы Головкина победить Канело

Президент лиги кулачных боёв Top Dog Данил Алеев по прозвищу Регбист признался, что верит в победу казахстанского боксёра Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в их третьем поединке.

«Конечно, верю, почему нет? Гена точно такой же пахарь, из такого отряда людей, чей главный талант – это на самом деле невероятное трудолюбие. Сейчас уже Бивол показал, что можно победить Канело, хоть у него совершенно другие данные и стиль. Но мне кажется, Гена может сделать какие-то выводы, которые приведут его к победе на этот раз. Тем более он уже был к ней близок раньше», – сказал Регбист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.