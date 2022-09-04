Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Top Dog Регбист оценил шансы Головкина победить Канело

Глава Top Dog Регбист оценил шансы Головкина победить Канело
Комментарии

Президент лиги кулачных боёв Top Dog Данил Алеев по прозвищу Регбист признался, что верит в победу казахстанского боксёра Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в их третьем поединке.

«Конечно, верю, почему нет? Гена точно такой же пахарь, из такого отряда людей, чей главный талант – это на самом деле невероятное трудолюбие. Сейчас уже Бивол показал, что можно победить Канело, хоть у него совершенно другие данные и стиль. Но мне кажется, Гена может сделать какие-то выводы, которые приведут его к победе на этот раз. Тем более он уже был к ней близок раньше», – сказал Регбист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.

Новость по теме
Головкин выразил надежду на справедливость судей в третьем поединке с Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022