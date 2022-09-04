Веттори: Махачев финиширует Оливейру
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Итальянский боец UFC в среднем весе Марвин Веттори поделился мнением о предстоящем поединке Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона в лёгком весе.
Бой состоится 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. Поединок Махачева и бывшего чемпиона UFC Оливейры станет главным событием вечера.
«Махачев сейчас просто сильнее и стабильнее Оливейры. Ислам его финиширует и думаю, что в борьбе Махачев тоже превосходит Чарльза. Дополнительный плюс — наличие Хабиба Нурмагомедова в углу, а это дополнительное преимущество для Махачева», — приводит ТАСС слова Марвина Веттори.
Махачев на данный момент ведёт серию из десяти побед подряд. Победная серия Оливейры насчитывает уже 11 поединков.
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