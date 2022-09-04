Фьюри: я точно срублю Усика за шесть раундов, хотя тренер думает, что за четыре

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком, который является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.



«Я думаю, Усик напуган и убегает. Он знает, что с ним случится, если он решится на бой. Я его уничтожу. Я и тренер Шугар абсолютно убеждены в этом. Если он выстоит со мной шесть раундов, то это будет очень плохое выступление с моей стороны. Я точно срублю его в течение шести раундов, хотя Шугар считает, что я справлюсь за четыре. Мы поспорили», — приводит слова Фьюри VRinge.



Ранее Тайсон Фьюри принял вызов Александра Усика. Сообщалось, что бой может состояться в феврале 2023 года в одной из стран Ближнего Востока.

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