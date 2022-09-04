Ган: Туиваса — сильнейший нокаутёр, с которым я встречался. Нганну не прикоснулся ко мне
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Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган признался, что австралиец Тай Туиваса, поединок с которым сегодня, 4 сентября, возглавил турнир UFC Fight Night 209 в Париже (Франция), стал сильнейшим нокаутёром в его карьере.
Также Ган попытался сопоставить Туивасу со своим единственным обидчиком в UFC и действующим обладателем титула камерунцем Фрэнсисом Нганну.
«Без сомнений, Туиваса – сильнейший нокаутёр, с которым я встречался. Нганну ни разу не прикоснулся ко мне в бою, поэтому их невозможно сравнивать. Но сегодня Туиваса по мне попал. Фрэнсис Нганну тоже может хорошо приложиться, и в этом не приходится сомневаться. Однако Туиваса стал первым, кто уронил меня», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.
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