Ган: Туиваса — сильнейший нокаутёр, с которым я встречался. Нганну не прикоснулся ко мне

Экс-претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган признался, что австралиец Тай Туиваса, поединок с которым сегодня, 4 сентября, возглавил турнир UFC Fight Night 209 в Париже (Франция), стал сильнейшим нокаутёром в его карьере.

Также Ган попытался сопоставить Туивасу со своим единственным обидчиком в UFC и действующим обладателем титула камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Без сомнений, Туиваса – сильнейший нокаутёр, с которым я встречался. Нганну ни разу не прикоснулся ко мне в бою, поэтому их невозможно сравнивать. Но сегодня Туиваса по мне попал. Фрэнсис Нганну тоже может хорошо приложиться, и в этом не приходится сомневаться. Однако Туиваса стал первым, кто уронил меня», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.