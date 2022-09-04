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Александр Усик высказался о перспективах Джошуа после поражения в реванше

Александр Усик высказался о перспективах Джошуа после поражения в реванше
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) оценил карьерные перспективы британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) после повторного поражения ему.

«Очевидно, у Джошуа есть будущее. Почему его не должно быть? Глупости. Человек проиграл, что здесь такого? Это ведь не смерть. Просто небольшая остановка, чтобы провести работу над ошибками.

Каждая тяжёлая минута нашей жизни нужна, чтобы понять, куда идти дальше и как не сдаваться. Когда всё хорошо, то падаешь и думаешь: «А как же встать?». Нужно двигаться дальше, ничего страшного», – сказал спортсмен в интервью «BBC Украина».

Ранее Тайсон Фьюри жёстко раскритиковал оппозицию Усика в супертяжёлом дивизионе.

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