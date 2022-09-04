Магомед Курбанов обошёл Тима Цзю в мировом рейтинге первого среднего веса
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Обновился рейтинг первого среднего веса (до 69,9 кг) статистического сайта BoxRec.
Так, непобеждённый российский претендент Магомед Курбанов (23-0, 13 KO) поднялся на третью строчку. Первое место удерживает лидер дивизиона и абсолютный чемпион американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO). Топ-10 представлен ниже:
1. Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), США
2. Себастьян Фандора (19-0-1, 13 KO), США
3. Магомед Курбанов (23-0-0, 13 KO), Россия
4. Брайан Кастаньо (17-1-2, 12 KO), Аргентина
5. Тим Цзю (21-0-0, 15 KO), Австралия
6. Лиам Смит (32-3-1, 19 KO), Великобритания
7. Исраил Мадримов (8-0-1, 6 KO), Узбекистан
8. Дэнни Гарсия (37-3-0, 21 KO), США
9. Эриксон Лубин (24-2-0, 17 KO), США
10. Тони Харрисон (29-3-0, 21 KO), США
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