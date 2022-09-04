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Леннокс Льюис дал категоричный прогноз на бой Джошуа — Уайлдер

Леннокс Льюис дал категоричный прогноз на бой Джошуа — Уайлдер
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы британец Леннокс Льюис считает, что его соотечественник Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) не справится с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) в случае очной встречи.

«Джошуа против Уайлдера? Уайлдер, сто процентов. У Уайлдера есть этот особенный настрой, он хочет потрясти вас. И я был свидетелем этого. Каждый раз, когда он выбрасывает правый прямой, то пытается нанести урон и точно попасть», – сказал Льюис в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Шелли Финкель, менеджер Деонтея Уайлдера, высказался о его потенциальном мегафайте с Энтони Джошуа. Сам же американец вернётся на ринг 16 октября в Нью-Йорке и встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO).

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