Энди Руис: трилогия с Джошуа должна состояться
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис (34-2, 22 KO), готовящийся завтра, 5 сентября, встретиться с кубинским ветераном Луисом Ортисом, заявил, что хотел бы провести третий поединок с британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) до окончания карьеры.
«До того, как все уйдут на пенсию, я бы хотел снова подраться с Энтони Джошуа. Трилогия должна состояться, особенно учитывая, что это супертяжёлый дивизион. У нас осталось незаконченное дело.
Он не стал победителем в реванше с Усиком, не вернул себе титулы и после этого позволил себе спустить пар. Всё происходит по причине. Но он вернётся, и я буду здесь. И я бы хотел, чтобы мы снова встретились», – приводит слова Руиса издание BoxingScene.
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