Роберт Уиттакер назвал фактор, который повлияет на бой Адесаньи и Перейры

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который 13 ноября возглавит турнир UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Исраэль очень хорош. Думаю, что причина кроется в его стиле. Он очень хороший оборонительный ударник, и у него есть все данные для этого. Помимо всего, он талантлив. Он избегает опасности как никто другой, и именно поэтому его тяжело победить, особенно по очкам.

У Перейры большой размах рук, и он очень агрессивно им пользуется. Посмотрим, как всё сложится. Хотя стоит отметить, что у них будут маленькие перчатки, а они всё меняют», – сказал Уиттакер на послематчевой пресс-конференции турнира UFC Fight Night 209.