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Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу. Видео

Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав тренировку по боксу.

«Это просто профессия. Трава растёт, птицы летают, волны омывают песок, я бью людей. (С) Мохаммед Али», — подписал видеозапись Александр.

Напомним, в настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу:

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