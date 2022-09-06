Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав тренировку по боксу.

«Это просто профессия. Трава растёт, птицы летают, волны омывают песок, я бью людей. (С) Мохаммед Али», — подписал видеозапись Александр.



Напомним, в настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу: